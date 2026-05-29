Finale tragico per le ricerche è stato trovato morto l' uomo scomparso da molte ore

Da cesenatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'uomo scomparso da molte ore è stato trovato morto in via Violetti, nella frazione di Macerone a Cesena. La scoperta è avvenuta giovedì alle 18,35, concludendo le ricerche che erano state avviate per ritrovarlo. La vittima aveva 61 anni. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non sono stati trovati segni di colluttazione o altre evidenze che possano chiarire le cause del decesso.

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Si sono concluse, purtroppo in modo tragico, giovedì alle ore 18,35 le ricerche dell'uomo di cui non si avevano notizie da molte ore: il 61enne è stato trovato morto in via Violetti, nella frazione di Macerone a Cesena.Mercoledì sera l'uomo non aveva fatto rientro a casa e giovedì mattina la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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