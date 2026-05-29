Finale tragico per le ricerche è stato trovato morto l' uomo scomparso da molte ore
L'uomo scomparso da molte ore è stato trovato morto in via Violetti, nella frazione di Macerone a Cesena. La scoperta è avvenuta giovedì alle 18,35, concludendo le ricerche che erano state avviate per ritrovarlo. La vittima aveva 61 anni. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non sono stati trovati segni di colluttazione o altre evidenze che possano chiarire le cause del decesso.
Si sono concluse, purtroppo in modo tragico, giovedì alle ore 18,35 le ricerche dell'uomo di cui non si avevano notizie da molte ore: il 61enne è stato trovato morto in via Violetti, nella frazione di Macerone a Cesena.Mercoledì sera l'uomo non aveva fatto rientro a casa e giovedì mattina la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Teatro dell'Opera di Roma. . Lieto fine, o finale tragico? Tancredi pone questo dilemma a chi voglia metterla in scena, perché per quest’opera Rossini scrisse due finali. A Roma, per la produzione a teatro fino al 29 maggio, si è optato per il finale tragico: una facebook
come se tth per essere ulteriormente più triste dovesse per forza avere un finale tragico, c'è di mezzo tutto lo sviluppo della trama che chiaramente non è tutta rose e fiori???? x.com
Qual è il tuo finale preferito???[GRANDI SPOILER!!!] reddit