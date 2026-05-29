Finale tragico per le ricerche è stato trovato morto l' uomo scomparso da molte ore

Notizia in breve

L'uomo scomparso da molte ore è stato trovato morto in via Violetti, nella frazione di Macerone a Cesena. La scoperta è avvenuta giovedì alle 18,35, concludendo le ricerche che erano state avviate per ritrovarlo. La vittima aveva 61 anni. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non sono stati trovati segni di colluttazione o altre evidenze che possano chiarire le cause del decesso.