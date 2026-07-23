Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della Laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina, dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico, avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05, dopo circa cinque ore di ricerche, che erano state attivate, assieme a vigili del fuoco e guardia di finanza, su segnalazione di un cugino della vittima, che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione., Alla capitaneria di porto è giunta una chiamata alle ore 2.50 da parte dei Carabinieri della stazione locale, che hanno segnalato un uomo in evidente stato confusionale, che denunciava l'incidente nella zona della vicina isola di Ca' Roman. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Tgcom24.mediaset.it - Incidente nautico nella Laguna di Venezia, morto un uomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incidente nautico a Ca' Roman, morto un uomo: a dare l'allarme il cugino che si è salvato

Venezia, stormi di fenicotteri stazionano sempre più numerosi nella lagunaNella laguna veneziana, il numero di fenicotteri è in crescita e gli uccelli sembrano in buona salute.

Argomenti più discussi: Barchino affonda nella laguna di Venezia, due diportisti salvati dalla Guardia di Finanza; Cede lo scafo e il barchino affonda, due persone salvate; Venezia, barchino affonda in laguna: due diportisti salvati dalla Guardia di Finanza; VENEZIA: AFFONDA UN BARCHINO DUE PERSONE TRATTE IN SALVO.

Incidente nautico nella notte in Laguna di Venezia, morto un uomoIl cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della Laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina, dalla Guardia Costiera che era intervenuta per un incidente nautico, avvenuto nella notte ... ansa.it