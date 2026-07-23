Un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Brugherio. Il veicolo coinvolto non aveva la cintura di sicurezza allacciata al momento dello scontro. I familiari riceveranno un risarcimento di 270mila euro, considerando la morte di un ricercatore con una carriera promettente. È stato attribuito un concorso di colpa del 50% alla vittima per la mancanza di cinture di sicurezza.

Brugherio (Monza Brianza), 23 Luglio 2026 - Per la morte in un incidente stradale di un 27enne che avrebbe avuto davanti "una promettente e brillante carriera di ricercatore" va calcolato il punteggio massimo per il risarcimento dei danni ai familiari, ma anche il concorso di colpa al 50% perchè non indossava la cintura di sicurezza. Lo ha deciso il Tribunale civile di Monza, che ha riconosciuto oltre 270mila euro a papà, mamma, fratello e nonna del giovane, che avevano già avuto la liquidazione di un risarcimento dall'assicurazione della vettura che ha causato il decesso. L'incidente stradale. L'incidente stradale è accaduto il 16 febbraio 2020 sull' autostrada Torino-Venezia all'altezza di Brugherio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente mortale a Brugherio, 270mila euro di risarcimento per i familiari del “brillante ricercatore”

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