L' incidente mortale di Chiara La Mendola | seconda citazione a giudizio del Comune per il risarcimento
Il Comune è stato citato nuovamente in tribunale nel caso della morte di Chiara La Mendola, questa volta dalla madre della giovane. La prima udienza riguardava il risarcimento chiesto dal padre, mentre ora si aggiunge anche la richiesta di risarcimento presentata dalla madre. La causa riguarda il presunto risarcimento per il danno subito a seguito della tragica perdita della figlia. Le procedure legali sono in corso e le udienze sono programmate nel prossimo futuro.
Prima il papà, poi la mamma. Alla prima citazione a giudizio del Comune, per vederlo condannare al risarcimento del danno subito per la perdita della figlia, se ne è aggiunta un'altra: quella della mamma di Chiara La Mendola. Ma così come ha già fatto lo scorso 2 aprile, Palazzo dei Giganti ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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