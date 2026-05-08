Un commercialista è stato investito da un’auto mentre pedalava lungo via Giannelli ad Ancona. L’incidente, avvenuto recentemente, ha causato gravi lesioni all’uomo, che ora ha ricevuto un risarcimento di 270mila euro. Dopo l’incidente, il professionista ha riferito di aver visto il proprio lavoro in calo a causa delle conseguenze fisiche delle lesioni.

ANCONA Era stato falciato da un’auto mentre percorreva via Giannelli in sella alla sua bici. L’impatto, violentissimo, lo aveva sbalzato a terra. Pesantissime le lesioni, tra cui un trauma cranico, lo sfondamento del bacino e l’osteonecrosi del femore. Un quadro clinico grave che ha causato danni permanenti e la modifica sostanziale delle attività quotidiane, a partire dalle abitudini sociali e lavorative. La somma A quasi sette anni dall’incidente, avvenuto la sera del 27 agosto del 2019, il giudice civile ha riconosciuto al ciclista (un commercialista anconetano ed ex consigliere comunale) un risarcimento del valore di 270mila euro. Il...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Commercialista travolto in bici ad Ancona, arriva il risarcimento da 270mila euro: «Lavoro in picchiata dopo le lesioni»

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