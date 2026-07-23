Un vigile della Polizia Locale del Reparto Motociclisti è caduto mentre stava percorrendo via Marconi durante un servizio di sorveglianza. L’incidente è avvenuto a causa dell’impatto con il cordolo sopraelevato installato in fase di lavori per la nuova linea del tram. L’agente è scivolato a terra, riportando una frattura alla gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il vigile in ospedale.

Bologna, 23 luglio 2026 – Un agente di Polizia Locale del Reparto Motociclisti, transitando in servizio lungo via Marconi, è caduto a terra a causa dell’impatto con il cordolo sopraelevato installato durante i lavori per la nuova Linea rossa del tram. Il vigile si è provocato una frattura a una gamba con escoriazioni e lesioni varie. Finiscono sotto la lente ancora una volta i lavori del tram in via Marconi. Secondo quanto si apprende, alcuni agenti della Polizia locale stavano per eseguire un controllo di polizia stradale nei confronti di un velocipede che aveva attraversato il semaforo con il rosso in corrispondenza di due impianti semaforici consecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in via Marconi dopo i lavori del tram a Bologna: un vigile cade e si frattura una gamba

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