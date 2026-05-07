Grave incidente sui Picentini | 35enne cade durante il percorso di motocross e si frattura una gamba

Un incidente grave si è verificato oggi sui Monti Picentini, nella zona di Giffoni. Un uomo di 35 anni, proveniente da Positano, è caduto durante un percorso di motocross in quota. A seguito della caduta, si è fratturato una gamba ed è stato soccorso dai sanitari presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Grave incidente sui Monti Picentini, esattamente a Giffoni, oggi: un motociclista di Positano di 35 anni è rimasto ferito dopo una caduta durante un percorso di motocross in altura. L’uomo avrebbe perso il controllo della moto su un tratto sterrato particolarmente impervio, riportando una.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Grave incidente sui Picentini: 37enne cade durante il percorso di motocross e si frattura una gambaGrave incidente sui Monti Picentini, esattamente a Giffoni, oggi: un motociclista di 37 anni è rimasto ferito dopo una caduta durante un percorso di... Grave incidente sui Picentini: 37enne cade durante il percorso per motocrossGrave incidente sui Monti Picentini, oggi: un motociclista di 37 anni è rimasto ferito dopo una caduta durante un percorso di motocross in altura.