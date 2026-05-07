Grave incidente sui Picentini | 37enne cade durante il percorso di motocross e si frattura una gamba

Un incidente grave si è verificato oggi sui Monti Picentini, nella zona di Giffoni, dove un uomo di 37 anni è caduto mentre praticava motocross. Durante l’episodio, ha subito una frattura alla gamba e sono intervenuti i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Grave incidente sui Monti Picentini, esattamente a Giffoni, oggi: un motociclista di 37 anni è rimasto ferito dopo una caduta durante un percorso di motocross in altura. L’uomo avrebbe perso il controllo della moto su un tratto sterrato particolarmente impervio, riportando una frattura multipla.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Grave incidente sui Picentini: 37enne cade durante il percorso per motocrossGrave incidente sui Monti Picentini, oggi: un motociclista di 37 anni è rimasto ferito dopo una caduta durante un percorso di motocross in altura. Leggi anche: Cade mentre fa motocross in montagna e si spezza una gamba, ferito 37enne sui Monti Picentini