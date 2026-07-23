Un candidato non eletto di Alternativa Popolare alle comunali di Reggio Calabria è stato indagato nell'inchiesta “Epicentro 2” per associazione a delinquere di tipo mafioso. Durante un comizio, ha affermato: “Noi siamo contro la ‘ndrangheta senza se e senza ma, sotto ogni forma”, e ha sottolineato che “servono voti puliti, liberi, trasparenti”. L'indagine coinvolge anche altri soggetti legati alle attività criminali sul territorio.

“Noi siamo contro la ‘ndrangheta senza se e senza ma, sotto ogni forma”. “La ‘ndrangheta ci fa schifo ”. “Servono voti puliti, liberi, trasparenti”. Chissà cosa penserà i l neosindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro rileggendo, a distanza di qualche settimana, le parole che ha pronunciato in campagna elettorale quando disse ai suoi candidati: “Meglio un voto in meno oggi che un’ombra sulla nostra dignità domani”. Forse, con il senno di poi, quest’ultima frase potrebbe essere trasformata in “meglio un candidato in meno oggi che un’ombra sulla nostra dignità domani”. Ne parlerà sicuramente con il suo neo-assessore Massimo Ripepi a cui ha affidato le deleghe alla Protezione civile, all’edilizia residenziale pubblica e pure quelle sulle politiche dell’Area integrata dello Stretto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta “Epicentro 2”, indagato per ‘Ndrangheta era candidato (non eletto) di Alternativa popolare alle comunali di Reggio Calabria

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