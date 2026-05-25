Schianto frontale moto-Suv | morto Davide Voria era candidato consigliere alle elezioni comunali di Bollate
Un uomo di 44 anni è morto in un incidente frontale tra moto e SUV nel pomeriggio di sabato 21 maggio. La vittima, che era candidato alle elezioni comunali di Bollate come consigliere, viaggiava in moto quando si è scontrato con il veicolo. L’incidente è avvenuto nel comune del Milanese e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 maggio. Voria era candidato alle elezioni comunali di Bollate (nel Milanese) come consigliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI
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