Schianto frontale moto-Suv | morto Davide Voria era candidato consigliere alle elezioni comunali di Bollate

Notizia in breve

Un uomo di 44 anni è morto in un incidente frontale tra moto e SUV nel pomeriggio di sabato 21 maggio. La vittima, che era candidato alle elezioni comunali di Bollate come consigliere, viaggiava in moto quando si è scontrato con il veicolo. L’incidente è avvenuto nel comune del Milanese e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.