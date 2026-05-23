Comunali Reggio Calabria candidato csx Battaglia | Il centrodestra è in difficoltà la città può dare un segnale nazionale

A Reggio Calabria, alla vigilia delle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio, il candidato del centrosinistra ha dichiarato che il centrodestra si trova in difficoltà. Ha aggiunto che i risultati delle urne potrebbero rappresentare un segnale per il paese. La sua campagna si concentra su una campagna di continuità amministrativa e sulla promessa di un cambiamento.

Alla vigilia delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, il candidato del centrosinistra a Reggio Calabria Domenico Battaglia rilancia la sfida per la guida della città tra continuità amministrativa e promessa di cambiamento. Dalle infrastrutture allo sviluppo dello Stretto, passando per giovani, lavoro e rapporti con il governo nazionale: ecco la sua visione per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Comunali 2026, Battaglia: Csx in rimonta, qualcuno ci pensava già fuori partita

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