Un incendio doloso ha interessato un capannone di proprietà di un imprenditore locale, che ricopre anche il ruolo di sindaco. L’incendio ha causato danni alla struttura, che si trovava in una zona industriale. Dopo l’evento, l’imprenditore ha iniziato a cercare un nuovo capannone per riprendere l’attività della sua officina. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine dell’incendio e sui responsabili. Non sono stati forniti dettagli sul danno economico o sulla tempistica per il riavvio dell’attività.

Nonostante le mille difficoltà, è pronta a ripartire l’azienda di Moreno Marsetti. Il primo cittadino di Malo (Vicenza), leghista e di fede musulmana, la cui impresa familiare è stata devastata da un rogo che si sospetta doloso, ha infatti pubblicato sui social un annuncio per ottenere una nuova struttura dove poter rimettere in piedi l’attività. «Cercasi capannone in affitto - si legge sulla pagina dell’autofficina Marsetti - per attività di autofficina e gommista, da 250 mq a 1000 mq, preferibilmente con piazzale. Zona Isola VicentinaMalo». «Vogliamo riaprire una delle due attività - spiega Marsetti -. Noi cerchiamo di ripartire, ovviamente sempre nei limiti del possibile». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Incendio doloso all'azienda del sindaco di Malo, Moreno Marsetti cerca un capannone per riavviare l'officina

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L'OMBRA DELL'INTIMIDAZIONE SULL'INCENDIO ALL'AZIENDA DEL SINDACO DI MALO | 13/07/2026

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