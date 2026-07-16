Un incendio doloso ha distrutto un’azienda, lasciando il proprietario senza nulla. Il sindaco ha dichiarato di pensare alle dimissioni. Domani alle 16, la Provincia di Vicenza ha convocato una riunione pubblica davanti al municipio di Malo, con sindaci, istituzioni e cittadini presenti. La piazza sarà decorata con fasce tricolori, ma si teme l’assenza del protagonista più atteso.

Una piazza piena di fasce tricolori che rischia, però, di vedere l’assenza del suo protagonista più atteso. Domani, alle 16, la Provincia di Vicenza ha chiamato a raccolta i sindaci, le istituzioni e i cittadini davanti al municipio di Malo. Un evento nato spontaneamente per rispondere all’attentato subìto nella notte tra domenica e lunedì da Moreno Marsetti, primo cittadino del paese e vicepresidente della Provincia. La sua azienda è distrutta da un rogo che si teme doloso, per il ritrovamento di taniche sul retro. Tornando a domani, si preannuncia un appuntamento corale e sentito a cui però Marsetti quasi certamente non potrà partecipare. Mentre i colleghi manifesteranno lui sarà a Isola Vicentina, tra i resti della sua azienda devastata dalle fiamme. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - L'amarezza del sindaco Moreno Marsetti, dopo l'incendio doloso che ha distrutto la sua azienda: «Ho perso tutto, sto pensando di dimettermi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio distrugge il capannone dell'azienda del sindaco Marsetti: l'ombra del doloNella notte tra 12 e 13 luglio, un incendio ha distrutto il capannone di un’azienda situata in via Europa, a Isola Vicentina.

Incendio distrugge il capannone dell'azienda del sindaco Marsetti: «Intimidazione mafiosa». L'ombra del doloNella notte tra il 12 e il 13 luglio si è sviluppato un incendio che ha distrutto il capannone di un’azienda situata in via Europa a Isola Vicentina.

Temi più discussi: Incendio al capannone del sindaco, danni per 2 milioni di euro. Marsetti: Basta un niente per buttare via anni di lavoro; Marsetti dopo incendio azienda a Isola Vicentina: Intimidazione mafiosa. Trovate taniche di benzina; Moreno Marsetti, il sindaco minacciato: Il rogo doloso è troppo anche per la mia famiglia. Forse lascerò il Comune; La solidarietà del sindaco di Schio al collega Marsetti: Chiediamo rafforzamento delle Forze dell’Ordine.

L'amarezza del sindaco Moreno Marsetti, dopo l'incendio doloso che ha distrutto la sua azienda: Ho perso tutto, sto pensando di dimettermiIl primo cittadino di Malo (leghista e di fede islamica): dall’attentato danni per 5 milioni. Ancora sotto choc, non sarà presente al presidio di solidarietà ... corrieredelveneto.corriere.it

Moreno Marsetti, il sindaco minacciato: Il rogo doloso è troppo anche per la mia famiglia. Forse lascerò il ComuneDomani pomeriggio, al municipio di Malo, i sindaci berici si riuniranno per manifestare solidarietà e vicinanza al collega Moreno Marsetti. Nella notte tra domenica ... ilgazzettino.it