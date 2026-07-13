Nella notte tra 12 e 13 luglio, un incendio ha distrutto il capannone di un’azienda situata in via Europa, a Isola Vicentina. L’edificio appartiene all’azienda del sindaco di Malo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma si ipotizza un possibile atto doloso. Non ci sono al momento segnalazioni di feriti.

MALO (VICENZA) - Un incendio nella notte tra ieri, 12 luglio, e oggi brucia il capannone dell'azienda del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, che si trova in via Europa a Isola Vicentina. L'incendio Il rogo ha provocato danni ingentissimi, rendendo il fabbricato inagibile e distruggendo quasi tutte le attrezzature presenti all'interno. E su quanto accaduto c'è l'ombra del dolo. Secondo le prime informazioni sarebbe stato rinvenuto un possibile innesco e proprio il sindaco Marsetti era stato oggetto di minacce di morte nei mesi scorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, hanno operato i carabinieri, il suem, la polizia locale e i tecnici di Arpav, per le verifiche dei fumi provocati dalla nube di fumo che si è sviluppata durante l'incendio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio distrugge il capannone dell'azienda del sindaco Marsetti: l'ombra del dolo

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Vasto incendio a Milano in un capannone. Colonna di fumo visibile per chilometri.

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