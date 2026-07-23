Un uomo di Monreale è rimasto ustionato mentre cercava di mettere in salvo la propria famiglia durante un incendio. È stato trasportato in ospedale e si trova nel reparto di Chirurgia. L’incendio si è verificato in una abitazione della zona e ha causato danni alle strutture. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o sullo stato di salute degli altri coinvolti.

Un gesto di coraggio per i propri familiari che poteva trasformarsi in tragedia. Un uomo, monrealese, G. B., è ricoverato nel reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Civico di Palermo per le ferite riportate mentre cercava di mettere in salvo la propria abitazione e la propria famiglia dalle fiamme che ieri hanno investito la zona di Lenzitti, nel territorio di Monreale. Secondo la ricostruzione, quando il fuoco partito dal bosco di Casaboli, ha raggiunto la casa dell’uomo che è rimasto intrappolato all’interno con i familiari. Così ha bagnato delle coperte e, una alla volta, le ha usate per mettere in salvo i propri cari, esponendosi però direttamente alle fiamme: le ustioni riportate a braccia e gambe hanno reso necessario il ricovero in chirurgia plastica. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Incendio a Monreale, uomo ustionato mentre salva la sua famiglia dalle fiamme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Messi cuore d'oro: dà la sua nuova maglia al bimbo ustionato nell'incendioUn bambino di 6 anni negli Stati Uniti si è ustionato in un incendio domestico e ha perso la maglia del suo idolo, il calciatore Messi.

Leggi anche: Incendio in fabbrica, uomo ustionato: è stato investito dalla fiammata partita da un distillatore. Fumo visibile a chilometri

Temi più discussi: VIDEO | Monreale, brucia il bosco di Casaboli: elicotteri e uomini in azione per domare le fiamme; La Sicilia brucia: decine di roghi in tutta l'isola. Muore vigile del fuoco; Sorpreso mentre appicca un incendio: denunciato un 49enne; Incendi, Lorefice duro: La mano dell'uomo continua a 'violentare' il Giardino che Dio ci ha donato.

Incendio, primo bilancio: case distrutte, bovini carbonizzatiIntravaia: Situazione particolarmente delicata e preoccupante MONREALE, 22 luglio – Abitazioni distrutte dalle fiamme, altre solo parzialmente danneggia ... monrealenews.it

Incendio sulla Statale 186 di Monreale, chiuso il traffico temporaneamenteA causa di un incendio – si legge in una nota dell’Anas – è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 186 Di Monreale dal km 10,600 al km 13,170, a Monreale. Percorso alte ... livesicilia.it