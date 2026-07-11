Sabato mattina, alle 9.30, si è sviluppato un incendio in una fabbrica di Sesto al Reghena. Le fiamme sono scoppiate vicino a un distillatore, causando un grande incendio con fumo visibile a chilometri di distanza. Un uomo presente sul posto è stato investito da una fiammata e ha riportato ustioni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

SESTO AL REGHENA (PORDENONE) - Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato sabato mattina, intorno alle 9.30, alla Emac, nota azienda di Sesto al Reghena. Il fuoco sarebbe partito da un distillatore: un uomo è rimasto ferito perché investito dai fumi della combustione. I soccorsi Un rogo violento che ha generato in pochissimi minuti una densa nube di fumo nero, visibile distintamente a chilometri di distanza. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. Data la gravità della situazione e la rapidità con cui le fiamme si sono propagate, sul posto è stato necessario l'intervento congiunto di diversi comandi con i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, i colleghi di Portogruaro e le squadre del comando provinciale di Pordenone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio in fabbrica, uomo ustionato: è stato investito dalla fiammata partita da un distillatore. Fumo visibile a chilometri

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