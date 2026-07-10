Messi cuore d' oro | dà la sua nuova maglia al bimbo ustionato nell' incendio

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 6 anni negli Stati Uniti si è ustionato in un incendio domestico e ha perso la maglia del suo idolo, il calciatore Messi. Il giocatore ha inviato al bambino una maglia autografata come gesto di solidarietà. La maglia è stata consegnata in ospedale, dove il bambino è ricoverato. La vicenda ha attirato l'attenzione sui social e ha evidenziato il gesto di empatia del calciatore.

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Messi campione infinito anche fuori dal campo: il suo tifoso di 6 anni americano si era ustionato e aveva perso la maglia del suo idolo nell'incendio domestico così la "Pulce" ha regalato una nuova maglia autografata al fan ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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