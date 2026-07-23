L’ARPAC ha avviato un monitoraggio a Caivano dopo un incendio scoppiato nel primo pomeriggio del 22 luglio vicino alla Strada statale 7Bis. L’agenzia sta verificando la presenza di diossine e altri inquinanti nell’area interessata dall’incendio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio né sui risultati delle analisi in corso.

Un intervento dell’ARPAC è stato attivato a Caivano in seguito all’incendio divampato nel primo pomeriggio del 22 luglio nei pressi della Strada statale 7Bis. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale dell’Arpa Campania, una squadra di tecnici del Dipartimento di Napoli ha raggiunto la zona su richiesta della Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dal Centro coordinamento soccorsi. Durante il sopralluogo, i tecnici hanno riscontrato la presenza di diversi roghi che hanno interessato una serie di terreni. Le fiamme avrebbero coinvolto, in particolare, un’area precedentemente sottoposta a sequestro giudiziario, all’interno della quale risultano depositati rifiuti di diversa tipologia, compresi resti di veicoli fuori uso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Incendio a Caivano, ARPAC monitora diossine e altri inquinanti

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