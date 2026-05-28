Incendio traghetto al porto di Napoli Arpac ha avviato monitoraggio diossine 

Dopo l'incendio di un traghetto nel porto di Napoli, l'Arpac ha iniziato il monitoraggio di diossine e altri inquinanti. I controlli sono stati avviati per verificare la presenza di sostanze nocive nell'aria e nell'ambiente circostante. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a valutare eventuali rischi per la salute pubblica. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause dell'incendio o sui risultati delle analisi è stato comunicato.

È stato avviato il monitoraggio di diossine, furani e policlorobifenili dispersi in atmosfera, mediante un campionatore ad alto flusso posizionato nei pressi del luogo dell’incendio. Gli aggiornamenti sugli accertamenti in corso verranno diffusi attraverso il sito arpacampania.it. Caivano: 70 tra rapine, furti e spaccate. i soldi ottenuti ostentati sui social Caivano: 70 tra rapine, furti e spaccate. i soldi ottenuti ostentati sui social "Punto!" il Web Magazine è un giornale Fondato nel 2011 da Vincenzo Perfetto e Carmine Sgariglia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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