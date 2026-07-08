Dopo un incendio a Striano, l’Arpac ha avviato il monitoraggio delle diossine e della qualità dell’aria nell’area tra Napoli e Salerno. Sono stati predisposti controlli ambientali per verificare eventuali tracce di sostanze inquinanti derivanti dal rogo. Le autorità continuano a monitorare la situazione, senza comunicare ancora risultati definitivi o eventuali misure ulteriori.

Striano, dopo l’incendio partono i controlli Arpac su diossine e qualità dell’aria nell’area tra Napoli e Salerno. Attivato il monitoraggio ambientale dopo il rogo. Sono in corso gli accertamenti ambientali dell’Arpac a seguito dell’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio nel territorio comunale di Striano, al confine con il comune di Sarno. Dalle ore 17 del 7 luglio i tecnici del Dipartimento provinciale di Napoli hanno attivato un campionatore ad alto flusso per misurare le concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili dispersi in atmosfera a seguito del rogo. A diffondere la notizia una comunicazione dell’Arpac Le prime informazioni sull’incendio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Incendio a Striano, Arpac attiva il monitoraggio delle diossine

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