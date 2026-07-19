Un incendio boschivo si è sviluppato a circa 100 chilometri a nord di Madrid, vicino a La Mierla, bruciando oltre 13.000 ettari di terreno. Centinaia di persone sono state evacuate dalle abitazioni vicine. Le fiamme continuano a dilagare nell’area della Spagna centrale, causando danni estesi e spostamenti di popolazione. Le autorità stanno intervenendo con squadre di emergenza per contenere il rogo.

Un violento incendio boschivo continua a devastare un’ampia area della Spagna centrale. Il rogo, divampato nei pressi di La Mierla, a circa 100 chilometri a nord di Madrid, ha già distrutto oltre 13mila ettari di terreno e costretto centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. Oltre 300 vigili del fuoco impegnati. Secondo le autorità della Castiglia-La Mancia, l’incendio ha interessato finora circa 13.000 ettari e coinvolto più di 700 persone. Per fronteggiare l’emergenza sono al lavoro circa 300 vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le evacuazioni hanno riguardato diverse centinaia di residenti delle aree più vicine al fronte del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spagna, vasto incendio a nord di Madrid: oltre 13mila ettari in fiamme, evacuate centinaia di persone

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Spagna, incendio in Andalusia: la maggior parte delle 12 vittime è straniera

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