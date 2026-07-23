Inaugurato il nuovo parco dell’ex scuola Grazia Deledda a Laipacco

Il primo parco pubblico di Laipacco: un nuovo spazio verde accessibile e a servizio della comunità. Il primo step di un programma di riqualificazione per ammodernare gli spazi pubblici del borgo Marchiol: “Un’area verde e viva per offrire sollievo nelle estati sempre più calde e nuovi spazi”. Toffano: “Investire nei quartieri significa restituire spazi di incontro, partecipazione e comunità alle persone” È stato inaugurato questa mattina il nuovo parco pubblico realizzato nei giardini dell’ex scuola Grazia Deledda, in via Laipacco 253. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla Mobilità sostenibile e Verde Ivano Marchiol, l’assessora ai Quartieri Partecipati Rosi Toffano, i tecnici comunali e i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori. 🔗 Leggi su Udine20.it

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Inaugurazione Parco Ricreativo della Istituzione Educativa Coronel Juan Valer

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Udine, a Laipacco apre il primo parco pubblico: area verde da 1.650 metri quadratiIn via Laipacco 253 uno spazio accessibile con giochi, gazebo, book sharing e percorsi drenanti. Investimento di 160 mila euro. nordest24.it