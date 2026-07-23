Inaugurato il nuovo parco dell’ex scuola Grazia Deledda a Laipacco

Da udine20.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato aperto il nuovo parco pubblico nell’area dell’ex scuola Grazia Deledda a Laipacco. Si tratta del primo spazio verde accessibile nel quartiere, realizzato come parte di un progetto di riqualificazione che coinvolge anche l’ammodernamento di altri spazi pubblici. Il parco mira a offrire un’area di relax e svago per la comunità, in risposta alle alte temperature estive. L’intervento rientra in un programma di miglioramento delle aree pubbliche del borgo.

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Il primo parco pubblico di Laipacco: un nuovo spazio verde accessibile e a servizio della comunità. Il primo step di un programma di riqualificazione per ammodernare gli spazi pubblici del borgo Marchiol:  “Un’area verde e viva per offrire sollievo nelle estati sempre più calde e nuovi spazi”.  Toffano:  “Investire nei quartieri significa restituire spazi di incontro, partecipazione e comunità alle persone” È stato inaugurato questa mattina il  nuovo parco pubblico realizzato nei giardini dell’ex scuola Grazia Deledda, in via Laipacco 253. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla Mobilità sostenibile e Verde  Ivano Marchiol, l’assessora ai Quartieri Partecipati  Rosi Toffano, i tecnici comunali e i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori. 🔗 Leggi su Udine20.it

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Inaugurazione Parco Ricreativo della Istituzione Educativa Coronel Juan Valer

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grazia deledda inaugurato il nuovo parcoUdine, a Laipacco apre il primo parco pubblico: area verde da 1.650 metri quadratiIn via Laipacco 253 uno spazio accessibile con giochi, gazebo, book sharing e percorsi drenanti. Investimento di 160 mila euro. nordest24.it

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