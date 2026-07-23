I biglietti per l’amichevole tra la squadra principale e la formazione Next Gen sono disponibili da oggi. La partita si terrà il 17 agosto alle 18. È possibile acquistare i tagliandi seguendo le modalità indicate. La notizia principale riguarda una novità, anche se non specificata nel dettaglio, legata alla vendita dei biglietti. La partita si svolgerà in una data e ora precise, con i biglietti pronti per i tifosi interessati.

di Francesco Spagnolo Sono stati messi in vendita i biglietti per l’amichevole fra la Juve e la Next Gen, in programma il 17 agosto alle 18. E c’è una grande novità. Torna all’Allianz Stadium uno degli appuntamenti più attesi e amati che precedono l’inizio della nuova stagione. Prima dell’esordio in campionato, la Juve affronterà la Next Gen nell’ormai tradizionale amichevole in famiglia. Si tratta di un’occasione davvero speciale per vedere subito all’opera i campioni bianconeri e la squadra di Brambilla. L’incontro è in programma per lunedì 17 agosto alle ore 18:00 e rappresenterà l’ultimo vero test di livello prima dell’avvio del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - In vendita i biglietti per l’amichevole tra la Juve e la Next Gen: ecco come acquistare i tagliandi. C’è una grande novità

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AMICHEVOLI TORINO: NIENTE TIFOSI, TUTTI I RETROSCENA

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