Domani la partita di Serie B si svolge al PalaBubani, poiché il PalaCattani è indisponibile. Sono stati messi in vendita 300 biglietti liberi, di cui 85 destinati agli ospiti. La Tema Sinergie intende chiedere l’utilizzo del PalaBubani per prolungare la serie playoff contro l’Elachem Vigevano. La vendita dei biglietti è limitata, e la situazione ha creato qualche disagio tra i tifosi.

La Tema Sinergie chiederà l’aiuto del PalaBubani per allungare la serie playoff con l’Elachem Vigevano. Nello storico impianto faentino si giocherà domani alle 20.30 ed è stato scelto a causa dell’indisponibilità del PalaCattani. Questa è stata l’unica soluzione percorribile per avere un campo da gioco in questo periodo della stagione, visto che quelli limitrofi erano indisponibili a causa di altri eventi o per motivi di ordine pubblico. Le direttive organizzative del campionato di B Nazionale, diverse da quelle di A1 e A2 femminile, hanno portato ad avere soltanto 300 posti disponibili per la vendita libera con 85 (ovvero il 10% della capienza) che sono stati assegnati ai tifosi ospiti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Domani si gioca al PalaBubani per indisponibilità del PalaCattani, solo 300 tagliandi a vendita libera di cui 85 per gli ospiti. Raggi, la beffa dei biglietti contingentati

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