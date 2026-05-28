La capienza di 2mila posti dello stadio Fadini di Giulianova ha indotto la questura di Teramo a destinare un numero di biglietti minore Quattrocento tagliandi per i tifosi spallini Saranno in vendita da oggi a sabato al Centro

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La questura di Teramo ha ridotto i biglietti disponibili per la partita di domenica a Giulianova, limitandoli a 400 per i tifosi della Spal. La capienza dello stadio Fadini è di 2.000 posti, ma solo una quota è stata assegnata ai supporter ospiti. I tagliandi sono in vendita da oggi fino a sabato presso il Centro vendita biglietti.

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Alla fine sono soltanto 400 i biglietti a disposizione dei tifosi della Spal per la trasferta in programma domenica prossima a Giulianova. La capienza di 2mila posti dello stadio Fadini ha indotto la questura di Teramo a destinare ai supporters biancazzurri un numero di tagliandi inferiore alle aspettative di una tifoseria che dovrà fare i conti anche con altri ostacoli da superare. I biglietti riservati al settore ospiti saranno infatti in vendita esclusivamente al centro sportivo Fabbri per tre giorni consecutivi: oggi dalle 16 alle 19, domani dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato dalle 9 alle 12. Passiamo ai prezzi dei tagliandi, stabiliti dalla Santegidiese: intero e donne 15 euro, ragazzi dai 15 ai 18 anni 7 euro, Under 15 ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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