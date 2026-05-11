Da Regione Lombardia 2,7 milioni di euro per la manutenzione delle funicolari di Bergamo e Selvino

Da Regione Lombardia sono stati stanziati circa 2,7 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle funicolari di Bergamo e Selvino. La somma si suddivide tra i due impianti, destinata a interventi di riparazione e miglioramento delle infrastrutture. La cifra riguarda la funicolare di Città Alta a Bergamo e la funivia che collega Albino con la zona circostante.

Circa 2,7 milioni di euro sono in arrivo a Bergamo e Selvino per la manutenzione straordinaria rispettivamente della funicolare di Città Alta e della funivia da Albino. Lo stanziamento di fondi è previsto nel pacchetto da 7,7 milioni varato da Regione Lombardia per interventi sugli impianti a fune con obblighi di trasporto pubblico locale nel triennio 2026-2028. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Un provvedimento che punta ad ammodernare il sistema infrastrutturale del territorio, garantendo ai cittadini standard di efficienza e sicurezza sempre più elevati e in linea con le normative vigenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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