Comune di Bergamo approvato il rendiconto di gestione 2025 | 20 milioni di euro disponibili per spese di investimento

Il Comune di Bergamo ha approvato il rendiconto di gestione per il 2025, che mostra un risultato di amministrazione pari a 96 milioni di euro. Di questi, circa 20 milioni di euro sono destinati a spese di investimento. La delibera è stata approvata dalla Giunta comunale e riguarda le entrate e le uscite dell’anno, con un focus particolare sulla disponibilità di risorse per i progetti futuri. La decisione riguarda anche la pianificazione delle risorse per le attività dell’ente nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui