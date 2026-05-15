Comune di Bergamo approvato il rendiconto di gestione 2025 | 20 milioni di euro disponibili per spese di investimento
Il Comune di Bergamo ha approvato il rendiconto di gestione per il 2025, che mostra un risultato di amministrazione pari a 96 milioni di euro. Di questi, circa 20 milioni di euro sono destinati a spese di investimento. La delibera è stata approvata dalla Giunta comunale e riguarda le entrate e le uscite dell’anno, con un focus particolare sulla disponibilità di risorse per i progetti futuri. La decisione riguarda anche la pianificazione delle risorse per le attività dell’ente nei prossimi mesi.
Entrate complessive per 181 milioni di euro, 9 milioni in più rispetto al 2024. Spese a 175 milioni di euro, investimenti per 228 milioni complessivi La Giunta del Comune di Bergamo ha approvato il rendiconto della gestione 2025 che segna un risultato di amministrazione di 96.310.000,00 euro circa, con circa 20 milioni disponibili prevalentemente per spese di investimento. La gestione del bilancio 2025 risente ancora, seppur con minori livelli di criticità rispetto agli anni precedenti, di una non semplice congiuntura economica. Il fattore inflattivo ha continuato ad incidere sul fronte del rinnovo di contratti di tipo continuativo per l’assolvimento dei servizi istituzionali, dell’incremento di spesa per alcune opere pubbliche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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