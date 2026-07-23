Durante il programma di La7, si è discusso di un video pubblicato da Roberto Vannacci, in cui, attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, appare come un generale romano che minaccia i leader dell'opposizione. La discussione si è concentrata sulla strategia dietro la diffusione di questo contenuto e sulle implicazioni legali e politiche associate. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali né commenti da parte dell'interessato o delle autorità coinvolte.

A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, si è tornati a parlare del video postato da Roberto Vannacci, quello dove grazie all'intelligenza artificiale si ritrae come un generale romano pronto a ordinare la morte dei vari leader dell'opposizione. Un filmato che ha suscitato lo sdegno di tutto lo studio. In primis, Gianrico Carofiglio che nel commentarlo lo ha paragonato a del "liquame". "Io devo fare una protesta contro di voi. io parlo di queste cose solo in presenza del mio gastroenterologo - le parole dell'ex magistrato -. Voglio fare una riflessione di metodo. Purtroppo questa roba e altra a cui stiamo facendo riferimento adesso fanno tutte parte di una strategia che è stata teorizzata da un signore come Bannon e in generale dalle destre populiste di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Onda, Gianrico Carofiglio oltre il limite su Vannacci: "Qual è la sua strategia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

IlMare Festival, Gianrico Carofiglio protagonista a Santa Margherita LigureNel fine settimana si svolge la seconda edizione de IlMare Festival a Santa Margherita Ligure, un evento nazionale dedicato al mare.

Realpolitik saluta con Walter Veltroni, Gianrico Carofiglio e Veronica GentiliQuesta sera, mercoledì 10 giugno, termina la trasmissione Realpolitik, in onda in prima serata su Rete 4.

Temi più discussi: Video AI di Vannacci, l'attacco di Carofiglio: Questo è liquame. E al liquame non si risponde perché l'argomento non c'è; Morte Fakir, Carofiglio: Verità e giustizia, il resto sono chiacchiere e vergognose speculazioni; In Onda, Marianna Aprile, Luca Telese la replica del 20/7/2026; Caso Roggero, Carofiglio: Il diritto esiste perché i cittadini non ricorrano alle armi e quindi alla vendetta privata.

#inonda Il video AI di #Vannacci ambientato nell'Antica Roma: la durissima reazione di Gianrico Carofiglio. x.com

Video AI di Vannacci, l'attacco di Carofiglio: Questo è liquame. E al liquame non si risponde perché l'argomento non c'èAd alimentare il dibattito politico è il video realizzato con l'intelligenza artificiale e diffuso da Roberto Vannacci, ambientato nell'Antica Roma, in cui i leader dell'opposizione — tra cui Schlein, ... la7.it

Morte Fakir, Carofiglio: Verità e giustizia, il resto sono chiacchiere e vergognose speculazioniA In Onda, Gianrico Carofiglio ha invitato alla sobrietà sul caso Fakir con parole nette. Quello che serve, dice, è verità e giustizia — il che non significa né esprimere giudizi preliminari né fare a ... la7.it