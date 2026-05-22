IlMare Festival Gianrico Carofiglio protagonista a Santa Margherita Ligure
Nel fine settimana si svolge la seconda edizione de IlMare Festival a Santa Margherita Ligure, un evento nazionale dedicato al mare. La manifestazione si tiene in diversi luoghi simbolo della cittadina ligure ed è organizzata dal Comune in collaborazione con Frame – Festival della. Tra gli ospiti di questa edizione figura lo scrittore Gianrico Carofiglio, presente durante le giornate della kermesse. Il festival prosegue con incontri, conferenze e presentazioni legate alle tematiche marine.
Prosegue nel fine settimana la seconda edizione de IlMare Festival, la kermesse nazionale dedicata al mare in tutte le sue declinazioni e che si sviluppa nei luoghi simbolo di Santa Margherita Ligure, organizzata dal Comune di Santa Margherita Ligure insieme al team di Frame – Festival della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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