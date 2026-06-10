Questa sera, mercoledì 10 giugno, termina la trasmissione Realpolitik, in onda in prima serata su Rete 4. La novità dell’informazione 20252026, trasmessa da Mediaset, si conclude con ospiti come Walter Veltroni, Gianrico Carofiglio e Veronica Gentili. La trasmissione, condotta da Tommaso Labate, ha visto la partecipazione di vari ospiti nel corso delle puntate.

Chiude questa sera, mercoledì 10 giugno, la novità Mediaset dell’informazione 20252026, Realpolitik, condotta in prima serata su Rete 4 da Tommaso Labate. Anticipazioni e ospiti del 10 giugno 2026. Nel corso della serata, spazio alla stretta attualità politica con il commento di Walter Veltroni e un confronto tra Alessandro Sallusti e Gianrico Carofiglio. A seguire, spazio alla cronaca nera, con una pagina dedicata agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Infine, un’analisi delle chiacchierate nozze tra Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, tra chi sostiene che una città non si possa affittare e chi, invece, ringrazia per l’indotto che l’evento ha portato al capoluogo siciliano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik saluta con Walter Veltroni, Gianrico Carofiglio e Veronica Gentili

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