In Marocco alla scoperta delle oasi che resistono
Dal 24 ottobre al 1 novembre, Internazionale organizza un viaggio in Marocco dedicato alle oasi che resistono nel deserto. La giornalista arabista Catherine Cornet accompagnerà il tour, che prevede visite a diverse aree di questo paesaggio. La visita si concentrerà sulle caratteristiche delle oasi e sulla loro capacità di sopravvivenza in un ambiente ostile. Non sono previsti eventi o interventi ufficiali, solo escursioni e approfondimenti sul territorio.
“Il deserto è bello perché è pulito e non mente (.) E appartiene a questi paesaggi capaci di far nascere in noi certe domande”Théodore Monod (Déserts, 1988) Internazionale torna in Marocco per un nuovo itinerario dal 24 ottobre al 1 novembre, con Catherine Cornet, giornalista arabista e collaboratrice di Internazionale. Nata a Marsiglia, ha studiato arte islamica e scienze politiche alla School of oriental studies di Londra e insegna arte e culture contemporanee del mondo arabo a Sciencespo Paris e all’università americana di Roma. In compagnia di attivisti ambientalisti e associazioni marocchine legate alle tradizioni antiche delle oasi e delle popolazioni nomadi, scopriremo le problematiche ambientali legate alla desertificazione, le criticità ma anche le risposte date dal Marocco contemporaneo. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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Un emozionante tour alla scoperta di Casablanca, Marrakech e delle città imperiali. Formula ALL INCLUSIVE: tutti i pasti in Marocco compresi Richiedi il PROGRAMMA nei COMMENTI #NapoleoneViaggi #OvunqueInsieme #ViaggidiGruppo facebook