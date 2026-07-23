in marocco alla scoperta delle oasi che resistono

“Il deserto è bello perché è pulito e non mente (.) E appartiene a questi paesaggi capaci di far nascere in noi certe domande”Théodore Monod (Déserts, 1988) Internazionale torna in Marocco per un nuovo itinerario dal 24 ottobre al 1 novembre, con Catherine Cornet, giornalista arabista e collaboratrice di Internazionale. Nata a Marsiglia, ha studiato arte islamica e scienze politiche alla School of oriental studies di Londra e insegna arte e culture contemporanee del mondo arabo a Sciencespo Paris e all’università americana di Roma. In compagnia di attivisti ambientalisti e associazioni marocchine legate alle tradizioni antiche delle oasi e delle popolazioni nomadi, scopriremo le problematiche ambientali legate alla desertificazione, le criticità ma anche le risposte date dal Marocco contemporaneo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Laboratorio di biodiversità. Alla scoperta dell’oasi tra giochi, incontri e ciboUn’area precedentemente utilizzata come discarica è stata trasformata in un laboratorio di biodiversità.

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In Marocco alla scoperta delle oasi che resistonoParti con i giornalisti e le giornaliste di Internazionale per vedere il mondo da un nuovo punto di vista. La prossima destinazione è il Marocco, dal 24 ottobre al 1 novembre 2026, in compagnia di Cat ... internazionale.it