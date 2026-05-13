visite guidate e passeggiate serali alla scoperta delle oasi protette

Il Wwf compie 60 anni, e anche la sezione locale dell’associazione celebra l’evento con " La primavera delle oasi ", un circuito d’iniziative tra visite guidate e passeggiate serali, alla scoperta dei polmoni ecologici del Sud-Est Milanese. Il ciclo di appuntamenti, che si è aperto il 1° maggio e resterà in agenda fino al 1° giugno, riguarda gli spicchi verdi, tutelati dal Wwf, che si trovano tra San Donato, San Giuliano, Melegnano e Vizzolo Predabissi. Il prossimo evento, giovedì 14 maggio, alle 21 a San Giuliano, è una passeggiata alla scoperta dell’oasi urbana di via De Nicola e del fontanile Visconta. Si prosegue venerdì 15 maggio, alle 15, al parco Noci di Melegnano, quindi il 19 maggio, alle 21, alla Levadina di San Donato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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