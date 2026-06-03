Un’area precedentemente utilizzata come discarica è stata trasformata in un laboratorio di biodiversità. Ora si tratta di una collina verde che si affaccia sull’autostrada Milano-Venezia. Durante l’evento sono stati organizzati giochi, incontri e momenti dedicati al cibo, con l’obiettivo di promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente locale. La trasformazione ha portato a un’area riqualificata, aperta al pubblico per attività educative e ricreative.

C’era una volta una discarica. Oggi, al suo posto, c’è una collina verde affacciata sull’autostrada Milano-Venezia. Qui il canto degli uccelli ha sostituito il rumore dei camion e boschi, prati e laghetti raccontano una delle più sorprendenti storie di rinascita ambientale del territorio. A Cavenago, il 7 giugno torna “ Domenica in Cascina ”, la festa organizzata da Cem, gestore dei rifiuti sul territorio, che trasforma la propria sede, Cascina Sofia, in un grande parco aperto alle famiglie. Dalle 14.30 fino a sera, bambini, ragazzi e adulti potranno vivere un pomeriggio all’aria aperta tra giochi, laboratori, spettacoli, visite guidate e street food, tutto gratuitamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laboratorio di biodiversità. Alla scoperta dell’oasi tra giochi, incontri e cibo

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