In Giappone, alcuni lavoratori sono stati multati per aver indossato pantaloncini in ufficio, mentre altri sono stati segnalati per mostrare i polpacci pelosi ai colleghi. La polizia ha controllato diversi ambienti lavorativi nel tentativo di far rispettare le regole di abbigliamento estivo. La campagna Tokyo Cool Biz, che promuove vestiti più leggeri durante l’estate, è al centro di questa controversia.

Dietro a tutto questo c’è Tokyo Cool Biz, l’ultima evoluzione della campagna con cui il Giappone cerca da anni di convincere lavoratori e aziende a vestirsi in modo più leggero durante l’estate. L’obiettivo è semplice: affrontare temperature sempre più estreme e, allo stesso tempo, ridurre il ricorso all’aria condizionata e i consumi energetici. Così, dopo aver mandato in pensione giacca e cravatta, quest’anno la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha aperto anche ai pantaloncini, incoraggiando i dipendenti pubblici a indossarli in ufficio quando il tipo di lavoro lo consente. Ma il problema, qui, non sono tanto i pantaloncini quanto quello che lasciano scoperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In Giappone la polemica dell’estate è quella dei pantaloncini in ufficio (e dei polpacci pelosi dei colleghi)

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