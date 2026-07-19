Venite in ufficio in pantaloncini svolta in Giappone per risparmiare sull’aria condizionata Lo scontro uomini-donne sulla molestia da peli sulle gambe
In Giappone, alcune aziende hanno autorizzato l’uso di pantaloncini in ufficio per gli uomini, per ridurre i costi dell’aria condizionata. La decisione ha scatenato un dibattito sulla libertà di abbigliamento e sui limiti della moda sul posto di lavoro. La questione ha coinvolto anche il confronto tra uomini e donne, con alcune proteste legate alla “molestia da peli sulle gambe”. La norma si applica in alcuni settori e aziende, senza un regolamento uniforme.
Se anche le autorità del compassato Giappone iniziano a dare il via libera ai pantaloncini in ufficio per gli uomini, evidentemente non è più possibile ignorare il grande tabù che anche in Italia pesa sull’abbigliamento degli uomini sul posto di lavoro. Ad aprire un varco verso la libertà di lavorare in presenza, ma a gambe pelose in vista è stata la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, già ministro dell’Ambiente. Come racconta il New York Times, la governatrice ha ampliato da aprile la storica campagna “Cool Biz”, dando il via libera ai pantaloncini e alle scarpe da ginnastica per i dipendenti dell’amministrazione metropolitana. La misura... 🔗 Leggi su Open.online
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