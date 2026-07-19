Venite in ufficio in pantaloncini svolta in Giappone per risparmiare sull’aria condizionata Lo scontro uomini-donne sulla molestia da peli sulle gambe

Notizia in breve

In Giappone, alcune aziende hanno autorizzato l’uso di pantaloncini in ufficio per gli uomini, per ridurre i costi dell’aria condizionata. La decisione ha scatenato un dibattito sulla libertà di abbigliamento e sui limiti della moda sul posto di lavoro. La questione ha coinvolto anche il confronto tra uomini e donne, con alcune proteste legate alla “molestia da peli sulle gambe”. La norma si applica in alcuni settori e aziende, senza un regolamento uniforme.