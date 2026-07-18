Più di 400 persone in Norvegia sono state evacuate per un grosso incendio

Oltre 400 persone sono state evacuate in Norvegia a causa di un incendio. Il sindaco ha riferito che le persone sono state ospitate in un centro comunale, in hotel o si sono trasferite da parenti e amici.

Il sindaco Kjell Arne Hermansen ha detto che più di 400 persone sono state evacuate in un centro messo a disposizione dal comune, in hotel oppure si sono trasferite da parenti e amici. L’incendio ora è sotto controllo nella zona abitata, mentre nella foresta circostante sta ancora bruciando. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnerlo con squadre a terra aiutate da tre elicotteri. Non si sa come sia divampato, ma si pensa che si sia propagato in fretta a causa della siccità che in questo periodo ha interessato la zona di Drammen. Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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