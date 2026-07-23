In crociera con Sinner a… 6.800€

Due giorni di crociera con il numero uno del tennis mondiale sono stati organizzati per una causa benefica, ma il prezzo di partecipazione ha raggiunto 6.800 euro. La proposta prevedeva incontri e momenti di interazione con il campione, ma il costo elevato ha attirato molte critiche. La crociera si è svolta in un contesto di beneficenza, attirando partecipanti disposti a pagare una cifra considerevole per l’esperienza.

Due giorni con il numero uno al mondo del tennis per una nobile causa di beneficenza, ma la partecipazione alla crociera ha dei prezzi folli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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