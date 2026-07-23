Il tennista italiano ha trascorso due giorni in crociera, pagando una cifra elevata per incontrarsi con i fan a bordo. Prima di tornare a competere negli Stati Uniti, si è dedicato a momenti di relax, attività sportive e iniziative di solidarietà. La presenza del giocatore ha attirato l’attenzione dei partecipanti, che hanno potuto condividere brevi incontri e autografi. La cifra richiesta per l’accesso all’evento è stata resa nota dalle fonti.

Prima di rituffarsi nella caldissima stagione americana del cemento, il campione azzurro si concede una parentesi esclusiva all’insegna del relax, dello sport e della solidarietà. Jannik Sinner prima di partire per il Canada, dove giocherà il torneo 1000 di Montreal, trascorrerà due giorni a bordo della nave da crociera Explora III. Non sarà una semplice mini-vacanza per il numero 1 del tennis che, con il suo staff, sarà a bordo il 24 e 25 luglio su una nave MSC. In una delle due serate Sinner sarà presente a un evento, un gala a sostegno della Fondazione del tennista. Chi vorrà incontrarlo, tra coloro che saranno a bordo, potrà farlo pagando 750 euro, che saranno donati in beneficenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Thesocialpost.it - Sinner in crociera per due giorni: la cifra shock per poterlo incontrare a bordo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER IN CROCIERA PER DUE GIORNI: LA CIFRA SHOCK PER POTERLO INCONTRARE A BORDO..

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Jannik Sinner sarà disponibile per due giorni su una nave da crociera: incontrarlo avrà un prezzo

Schianto tremendo, i due famosi politici italiani a bordo. Poi la scoperta shockNella serata di lunedì si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due politici italiani noti a livello nazionale.

Temi più discussi: In crociera con Sinner: l’azzurro a bordo di una nave per due giorni per un evento; Sinner in crociera prima dell'America: due giorni di incontri e attività con il numero 1 del mondo; Jannik Sinner torna in crociera su Explora con un programma segreto per staccare la spina; Jannik Sinner ospite di lusso su una nave da crociera! Date, tragitto e prezzo.

L'estate di Sinner tra la villa in Sardegna e la crociera benefica x.com

Jannik Sinner sarà disponibile per due giorni su una nave da crociera: incontrarlo avrà un prezzoJannik Sinner prima di partire per il Canada, dove giocherà il torneo 1000 di Montreal, trascorrerà due giorni a bordo della nave da crociera Explora III. Non sarà una semplice mini-vacanza per il num ... fanpage.it

Non sono superstizioso (Jannik Sinner, 28 agosto 2025) reddit

In Balance, la crociera del benessere di lusso ideata insieme a Jannik SinnerLa flotta di Explora Journeys trasforma la preparazione atletica del numero uno del tennis mondiale in un percorso di salute per i viaggiatori del Gruppo MSC, pronto a debuttare a bordo durante la tra ... quotidiano.net