Sinner in crociera per due giorni | la cifra shock per poterlo incontrare a bordo
Il tennista italiano ha trascorso due giorni in crociera, pagando una cifra elevata per incontrarsi con i fan a bordo. Prima di tornare a competere negli Stati Uniti, si è dedicato a momenti di relax, attività sportive e iniziative di solidarietà. La presenza del giocatore ha attirato l’attenzione dei partecipanti, che hanno potuto condividere brevi incontri e autografi. La cifra richiesta per l’accesso all’evento è stata resa nota dalle fonti.
Prima di rituffarsi nella caldissima stagione americana del cemento, il campione azzurro si concede una parentesi esclusiva all’insegna del relax, dello sport e della solidarietà. Jannik Sinner prima di partire per il Canada, dove giocherà il torneo 1000 di Montreal, trascorrerà due giorni a bordo della nave da crociera Explora III. Non sarà una semplice mini-vacanza per il numero 1 del tennis che, con il suo staff, sarà a bordo il 24 e 25 luglio su una nave MSC. In una delle due serate Sinner sarà presente a un evento, un gala a sostegno della Fondazione del tennista. Chi vorrà incontrarlo, tra coloro che saranno a bordo, potrà farlo pagando 750 euro, che saranno donati in beneficenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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SINNER IN CROCIERA PER DUE GIORNI: LA CIFRA SHOCK PER POTERLO INCONTRARE A BORDO..
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