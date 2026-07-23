Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 50 grammi di cocaina e 1.600 euro in contanti. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine. Il ragazzo è stato portato in caserma e si trova ora in custodia.

Tempo di lettura: 2 minuti Un 24enne di Benevento è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Francesco A., già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’arresto è scattato nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, al termine di un’attività investigativa condotta dai militari che ritenevano il giovane detenesse sostanza stupefacente tra l’abitazione in cui convive con la fidanzata e il proprio domicilio. I Carabinieri hanno notato il 24enne uscire da uno stabile. Fermato per un controllo, avrebbe inizialmente negato di essere stato all’interno dell’edificio, sostenendo di esservi soltanto transitato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In casa quasi 50 grammi di cocaina e 1.600 euro in contanti: giovane arrestato

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CONSEGNA COCAINA INSIEME ALLE PIZZE: 58ENNE ARRESTATO | 12/02/2026

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