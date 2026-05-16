Fermato con alcune dosi di cocaina in casa nascondeva quasi 80 grammi di neve e 15mila euro in contanti

Il 15 maggio 2026, i carabinieri della Stazione di Gambettola hanno arrestato un uomo di 28 anni, trovato con alcune dosi di cocaina. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto quasi 80 grammi di sostanza stupefacente e 15 mila euro in contanti. L’uomo è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

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