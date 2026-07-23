In Calabria un bambino di 18 mesi è morto e altri quattro che facevano l’asilo con lui sono stati ricoverati

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque bambini di età compresa tra 18 mesi e pochi anni sono stati ricoverati in ospedale dopo aver manifestato un malore in un asilo nido. Uno di loro, un bambino di 18 mesi, è deceduto mercoledì nel reparto di emergenza di un ospedale di Catanzaro. Gli altri quattro sono ancora sotto osservazione, ma le loro condizioni non sono state specificate. La vicenda si è verificata a Tropea, in provincia di Vibo Valentia.

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Cinque bambini che frequentavano lo stesso asilo nido a Tropea, in provincia di Vibo Valentia in Calabria, sono stati ricoverati nei giorni scorsi per un malore e uno di loro, di 18 mesi, è morto mercoledì in un ospedale di Catanzaro. Altri tre sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato: non sono note le sue condizioni. Non si sa ancora con certezza cosa abbia causato la morte del bambino. Stando a quanto comunicato dalla direttrice dell’asilo, Serena Miceli, l’ipotesi dell’azienda sanitaria provinciale è che potrebbe trattarsi di un’infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trova nelle feci e che solitamente causa sintomi come febbre, diarrea, nausea e dolori addominali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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