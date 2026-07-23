Il governo ha dichiarato che la norma sull'imputabilità dei minori mira a punire chi utilizza i giovani come manovalanza per attività illecite e a responsabilizzare i minorenni che credono di poter agire senza conseguenze. Secondo le dichiarazioni ufficiali, chi commette reati deve essere ritenuto responsabile, anche se minorenne. La legge si propone di contrastare comportamenti illegali tra i giovani e di intervenire contro chi sfrutta i minori per scopi illeciti.

“Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social. “Oggi il Governo – sottolinea – ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori. Voglio spiegarvi cosa cambia e perché. Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, deve pagare, sempre. Anche se ha 15 o 16 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imputabilità dei minori, Meloni: "Chi sbaglia deve pagare, anche se minorenne"

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