Imputabilità dei minori e Autonomia differenziata la conferenza stampa del governo
Il governo ha tenuto una conferenza stampa riguardo alle modifiche sulla legge sull’imputabilità dei minori e sull’Autonomia differenziata. Sono stati presentati aggiornamenti relativi a interventi legislativi e regolamenti in fase di discussione. La comunicazione si è concentrata sulle nuove disposizioni e sui processi di approvazione previsti, senza specificare dettagli sui contenuti o sulle tempistiche precise. La conferenza ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni incaricati di illustrare le linee guida e le procedure adottate.
La conferenza stampa del governo sulle modifiche sull’imputabilità dei minori e sull’Autonomia differenziata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Autonomia Differenziata, Auriemma (M5s): “Governo calpesta sentenza Consulta”Il Movimento 5 Stelle ha criticato il governo per aver approvato un decreto sull’autonomia differenziata, definendolo come un atto che modifica la...
Autonomia differenziata, Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia accelerano: ok a pre-intese con il governoLa Camera ha approvato le risoluzioni sulle pre-intese tra il governo e Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’autonomia differenziata.
Temi più discussi: Ora c’è una legge per dare alternative a chi cresce in famiglie mafiose; Liberi di scegliere: è legge il provvedimento per la tutela dei minori in fuga dalla mafia; Fermi preventivi per i minori, Cottatellucci: Norma pericolosa, si punta solo sulla repressione; Minore vittima di una furia collettiva. Gli episodi di violenza aumentano.
FINALMENTE. Cdm alle 17.30, sul tavolo anche un ddl sull'imputabilità dei minori . Ci sono Concorrenza, decreto legge per il tribunale di Bolzano e norme Ue sui rider Sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato alle 17.30, arriva un disegno di legge con facebook
Nuova stretta anti-maranza: dai 14 ai 18 anni minori sempre imputabili salvo prova contrariaApproda in Cdm un disegno di legge per colpire la criminalità minorile: l'incapacità di intendere e di volere andrà dimostrata ... ilsole24ore.com
Cosa dice la legge italiana sull’imputabilità dei minori di quattordici anniImputabilità dei minori di 14 anni in Italia. Se ne parla molto in queste ore: Cecilia De Astis, 71 anni, è la donna deceduta dopo essere stata investita da un’auto pirata a Milano. Secondo quanto ... wired.it