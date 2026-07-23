Imputabilità dei minori e Autonomia differenziata la conferenza stampa del governo

Notizia in breve

Il governo ha tenuto una conferenza stampa riguardo alle modifiche sulla legge sull’imputabilità dei minori e sull’Autonomia differenziata. Sono stati presentati aggiornamenti relativi a interventi legislativi e regolamenti in fase di discussione. La comunicazione si è concentrata sulle nuove disposizioni e sui processi di approvazione previsti, senza specificare dettagli sui contenuti o sulle tempistiche precise. La conferenza ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni incaricati di illustrare le linee guida e le procedure adottate.