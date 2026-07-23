Autonomia differenziata Veneto Piemonte Liguria e Lombardia accelerano | ok a pre-intese con il governo

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera ha approvato le risoluzioni sulle pre-intese tra il governo e Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’autonomia differenziata. Le quattro regioni hanno dato il via libera alle intese, mentre il Parlamento ha confermato il loro accordo. Le pre-intese riguardano competenze e risorse che le regioni intendono gestire autonomamente. Nessuna modifica o integrazione è stata apportata durante la votazione.

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Anche la Camera ha approvato le risoluzioni relative alle pre-intese tra il governo e Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia differenziata: il testo delle pre-intese, che riguardano protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, è stato approvato definitivamente. Ora le quattro Regioni potranno varare quattro differenti ddl, che torneranno poi all'esame del Parlamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Autonomia differenziata : via libera del CdM agli schemi di intese preliminari.

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