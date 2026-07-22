Il Movimento 5 Stelle ha criticato il governo per aver approvato un decreto sull’autonomia differenziata, definendolo come un atto che modifica la struttura dello Stato. Secondo il rappresentante del movimento, questa decisione va contro una sentenza della Corte costituzionale e rischia di creare disparità tra le regioni, con diritti diversi in base al codice postale. La votazione si è svolta in tempi rapidi e senza un ampio dibattito pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Siamo chiamati a votare alla svelta un atto che cambia la forma dello Stato e stabilisce che la Repubblica non è più una ma comincia a spaccarsi in due, con diritti diversi a seconda del codice postale. Il governo ci riprova con l ‘Autonomia differenziata nonostante la sentenza della Corte Costituzione non solo abbia smontato la legge Calderoli, ma abbia anche elaborato una griglia di valori e parametri costituzionali entro cui calare l’autonomia. La Corte impone che la norma vada vista nel quadro del sistema costituzionale, che si fonda sul concetto di unità e indivisibilità della Repubblica, trova il suo pilastro nella persona umana, costruisce intorno ad essa un’armatura di diritti fondamentali assistita dal principio di eguaglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Autonomia Differenziata, Auriemma (M5s): “Governo calpesta sentenza Consulta”

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