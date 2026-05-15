Imprese Prete Unioncamere | Sistema camerale semplifica attività della Pa

Il sistema camerale italiano, attraverso il Registro delle Imprese gestito da InfoCamere, svolge un ruolo centrale nelle attività della Pubblica Amministrazione. Questa piattaforma permette di raccogliere e condividere dati sulle imprese, facilitando l’accesso alle informazioni per le istituzioni pubbliche. La presenza del sistema nel contesto amministrativo mira a semplificare le procedure e a rendere più efficiente il rapporto tra le imprese e le pubbliche amministrazioni. La collaborazione tra le camere di commercio e le istituzioni pubbliche continua a essere fondamentale in questo processo.

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(Adnkronos) – "Con il Registro delle Imprese, tramite InfoCamere, il sistema camerale si pone al centro della Pubblica Amministrazione del Paese. È uno strumento che serve a molteplici scopi ma vorrei sottolinearne uno in particolare: offre quella semplificazione che rappresenta il bisogno primario del mondo produttivo, cioè sempre meno burocrazia. Dobbiamo arrivare a non dover. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prete (Unioncamere), “Sistema camerale al centro della Pubblica Amministrazione” Sullo stesso argomento Brescia guida Unioncamere: Saccone al vertice del sistema nazionale? Cosa sapere Saccone nominato vicepresidente di Unioncamere durante l'assemblea nazionale a Roma il 29 aprile. Leggi anche: Imprese, Tripoli (Unioncamere): "Registro è infrastruttura a servizio del Paese" CNR- #Unioncamere: meno distanza tra #ricerca e #imprese. Leggi l'articolo a pagina 10 del nuovo numero di #UnioncamereEconomiaImprese, il #magazine del #sistemacamerale. unioncamere.gov.it/sites/default/… x.com Imprese, 3 mln di giornate perse per autocertificazioni un conto da 674 mln l’annoUn totale di 3,4 milioni di giornate-uomo all’anno dedicate ad attività amministrative a basso valore aggiunto, pari a un costo di 673,9 milioni di euro, che potrebbe essere significativamente ridotto ... adnkronos.com Prete (Unioncamere),'Registro imprese infrastruttura strategica'Il registro imprese, gestito dal sistema camerale, non è solo una banca dati ma una infrastruttura strategica al servizio delle imprese e del Paese. Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea ... ansa.it