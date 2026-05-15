Imprese Prete Unioncamere | Sistema camerale semplifica attività della Pa

Da webmagazine24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema camerale italiano, attraverso il Registro delle Imprese gestito da InfoCamere, svolge un ruolo centrale nelle attività della Pubblica Amministrazione. Questa piattaforma permette di raccogliere e condividere dati sulle imprese, facilitando l’accesso alle informazioni per le istituzioni pubbliche. La presenza del sistema nel contesto amministrativo mira a semplificare le procedure e a rendere più efficiente il rapporto tra le imprese e le pubbliche amministrazioni. La collaborazione tra le camere di commercio e le istituzioni pubbliche continua a essere fondamentale in questo processo.

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(Adnkronos) – "Con il Registro delle Imprese, tramite InfoCamere, il sistema camerale si pone al centro della Pubblica Amministrazione del Paese.  È uno strumento che serve a molteplici scopi ma vorrei sottolinearne uno in particolare: offre quella semplificazione che rappresenta il bisogno primario del mondo produttivo, cioè sempre meno burocrazia. Dobbiamo arrivare a non dover. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Prete (Unioncamere), “Sistema camerale al centro della Pubblica Amministrazione”

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