imprese tappa a parma per il roadshow agenzia entrate inps

Un roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali si è svolto a Parma, presso l'auditorium del Barilla Innovation & Technology Experience. L'evento è stato organizzato dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate e ha coinvolto imprese, lavoratori e giovani. La tappa si è concentrata su aggiornamenti e strumenti digitali rivolti a queste categorie. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o dati specifici durante l'incontro.

Parma, 23 lug. (Adnkronos) - Tappa a Parma, presso l'auditorium del Barilla Innovation & Technology Experience, il roadshow di Iinps e Agenzia delle entrate dedicato al fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni. L'evento segue le due tappe del 7 e del 14 luglio presso Casillo Partecipazioni in Puglia e Intesa Sanpaolo a Torino e, dopo la giornata di oggi, proseguirà a settembre. Ad aprire i lavori per Barilla sono stati Daniele Galimberti, group tax vice president, e Andrea Belli, pr & Media Relations Italy director. Fra gli interventi, quello di Danila D'Eramo, direttrice regionale Agenzia delle entrate dell'Emilia-Romagna, Francesco Ricci, direttore regionale Inps, Antonio Zaffino, direttore provinciale Agenzia delle entrate, e Alessandra Zanotti, direttrice provinciale Inps. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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