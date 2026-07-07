agenzia delle entrate inps a corato prima tappa del roadshow su fisco previdenza e servizi digitali per le imprese

La prima tappa del roadshow su fisco, previdenza e servizi digitali si è tenuta questa mattina presso la sede del Gruppo Casillo a Corato. L'iniziativa è promossa dall'Agenzia delle entrate e dall'Inps e coinvolge imprese, lavoratori e giovani. L'evento si inserisce in un ciclo di incontri con l'obiettivo di illustrare aggiornamenti e strumenti digitali legati a fiscalità e previdenza. La manifestazione si svolge in diverse località italiane.

Bari, 7 lug. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolta stamattina, presso la sede del Gruppo Casillo, a Corato (Ba), la prima tappa del roadshow promosso dall'Agenzia delle entrate e dall'Inps, dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per imprese, lavoratori e nuove generazioni. Dopo l'evento di apertura dello scorso 25 giugno a Roma, alla presenza del viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e dei vertici delle due Amministrazioni, Vincenzo Carbone e Gabriele Fava, l'appuntamento in Puglia ha segnato l'avvio del ciclo di eventi in tutta Italia. Ad aprire i lavori sono stati Pasquale Casillo, presidente della Casillo Partecipazioni spa, Michele Andriola, direttore regionale dell'Agenzia delle entrate della Puglia, Benedetta Dito, direttrice regionale Inps, e Francesco Miscioscia, direttore regionale vicario Inps. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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