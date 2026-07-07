agenzia delle entrate e inps dalla puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese e giovani

È iniziato dalla Puglia, presso la sede di Corato del Gruppo Casillo, il tour nazionale di Agenzia delle Entrate e Inps. L’obiettivo è rafforzare il rapporto con imprese e giovani, coinvolgendo direttamente i territori. L’iniziativa proseguirà in altre regioni italiane, con incontri dedicati a chiarire pratiche fiscali e previdenziali. L'evento si inserisce in un programma di dialogo diretto tra amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini.

Ha preso il via dalla Puglia, nella sede di Corato del Gruppo Casillo, il roadshow nazionale promosso da Agenzia delle Entrate e Inps per avvicinare le due amministrazioni al mondo delle imprese e dei cittadini. Al centro dell'incontro i temi della semplificazione degli adempimenti, della digitalizzazione dei servizi, della collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo e delle opportunità per i giovani, con un focus sull'apprendistato duale e sul futuro coinvolgimento delle università, attraverso un ciclo di incontri dedicati alla cultura fiscale e previdenziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese

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