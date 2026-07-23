Imperia bimbo di sei anni travolto da una moto mentre attraversa | gravissimo
Un bambino di sei anni è stato investito da una moto mentre attraversava la strada ed è ora in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Gaslini di Genova. L'incidente è avvenuto in una strada di Imperia, e il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.
Un bambino di sei anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato mercoledì sulla via Aurelia, a San Bartolomeo al Mare, nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare le strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a due ruote. Il bambino è stato trasportato presso il nosocomio in elisoccorso, viste le sue condizioni apparse sin da subito gravi. Nel sinistro il bimbo ha riportato ferite molto gravi, tra queste un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Bimbo investito sulle strisce a San Bartolomeo al Mare, è gravissimo: al Gaslini in terapia intensiva Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/07/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/bimbo-investito-sulle-strisce-a-san-bartolomeo-al-mare- facebook
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